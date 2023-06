Caixa Tem libera pagamento de dinheiro extra; veja se você vai receber

O aplicativo Caixa Tem liberou mais uma rodada de pagamento de dinheiro extra de R$ 110. Desta vez, o valor será devido ao Auxílio Gás – programa do Governo Federal de auxílio à compra do gás de cozinha, destinado a famílias de baixa renda, que é liberado para a população a cada dois meses.

Segundo o órgão nacional, atualmente, o programa já conta com a participação de mais de 5 milhões de famílias que recebem a ajuda do benefício para compra de um botijão de gás de 13 kg que é desembolsado no Caixa Tem.

Ao contrário do que é estabelecido no bolsa família, o Auxílio Gás não possui um valor fixo a ser pago. No entanto, é importante ressaltar que a quantia corresponde a 100% do preço médio do gás de cozinha, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Inicialmente, em 2021, ano em que foi criado, o benefício pagava um valor referente de apenas 50% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg, conforme medido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

No entanto, no 2º semestre de 2022, o governo começou a pagar 100% do valor do botijão – medida foi garantida em 2023, por meio da PEC da Transição

Para solicitar o benefício, é necessário que as famílias sejam inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa e tenham alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social.

O Vale-Gás também segue os seguintes critérios para as famílias: registro do CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses; famílias com menor renda por pessoa; famílias com maior quantidade de pessoas; famílias que recebem benefício do Programa Bolsa Família e famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação.

Vale lembrar que o pagamento da parcela do auxílio ocorrerá de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja o calendário:

FINAL DO NIS PAGAMENTO 1 19/06 2 20/06 3 21/06 4 22/06 5 23/06 6 26/06 7 27/06 8 28/06 9 29/06 0 30/06

