Com mais de 60 vagas, concurso público em Goiás tem salários que passam de R$ 6 mil

A Prefeitura de Uruaçu, na região Norte de Goiás, abriu concurso público para a contratação de 62 profissionais para trabalhar na Administração Municipal. As vagas são para os níveis médio e superior.

A carga horária dos aprovados será de 30h a 40h semanais, dependendo do cargo escolhido. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.925,84 a R$ 6.088,20.

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 19 de julho, pelo site do Instituto de Tecnologia e Educação (Itec), banca responsável pela realização do certame.

As vagas oferecidas são de fiscal ambiental (03 vagas), fiscal de vigilância sanitária (03), analista ambiental (03), assistente administrativo (10), agente de trânsito (04), motorista (09) e agente comunitário de saúde (10).

Também há oportunidades para agente de combate a endemias (10), psicólogo (03), procurador municipal (01), fonoaudiólogo (02), fisioterapeuta (02) e nutricionista (02).

Para ler o edital, clique aqui.