De quem é a culpa pelo desastre da seleção para conselheiros tutelares em Anápolis?

A seleção de novos conselheiros tutelares em Anápolis teve a realização de prova, que foi aplicada no último sábado (10). O resultado foi desastroso com mais de 90% de REPROVAÇÃO.

A responsabilidade em organizar e coordenar o processo de escolha dos conselheiros tutelares fica a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com a Prefeitura.

A presidente da comissão eleitoral, os candidatos e muitos ficaram surpresos negativamente. Uma taxa tão elevada de reprovação indica falhas significativas.

Eu peguei a prova e sinceramente não acho que avaliou somente conhecimentos e habilidades necessárias, para exercer o cargo de conselheiro.

Até aqui o processo seletivo contém regras transparentes e orientações claras e imparciais quanto aos critérios de avaliação, mas não foi aplicada uma prova justa, balizando o nível de dificuldade. E a identificação de vícios manchando o processo foi reconhecida, inclusive, por quem assessora juridicamente a Prefeitura de Anápolis.

Tenho uma boa notícia aos candidatos!

A recomendação do Ministério Público acompanhado pelo parecer da Procuradoria-Geral do Município é de que ANULE o ato administrativo, realizando novo curso básico e outra prova objetiva.

Há interesse público coletivo e é imprescindível preencher todas as vagas. A qualquer momento novas orientações serão divulgadas. Espero que assim, com o processo aprimorado, candidatos qualificados sejam selecionados.

Afinal, o objetivo principal é fortalecer a proteção e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes.

Curiosidade: só nesse mês de junho, a estatística de exames de abuso sexual aqui no IML/Anápolis é de UM POR DIA.

É isso.