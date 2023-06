Aberto concurso público em Goiás com mais de 300 vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Prefeitura de Porangatu abriu as inscrições do concurso público com 344 vagas, sendo 82 para início imediato e 262 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos que possuem nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame) – banca responsável pelo certame – até o dia 17 de julho. O valor da taxa pode variar entre R$ 70, R$ 90 e R$ 120, a depender da formação do candidato.

Os cargos disponíveis são para as funções de: condutor de veículos escolares, operador de máquinas pesadas, motorista de veículos pesados, agente administrativa educacional, merendeiro, agente administrativo educacional, porteiro servente e agente de trânsito.

Além disso, há oportunidades para auxiliar de secretaria, agente administrativo educacional, auxiliar de secretaria, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos municipais, fiscal do meio ambiente, monitor educacional nível I, operador de usina de asfalto e técnico de informática.

O processo seletivo acontecerá por meio de uma única etapa, sendo ela a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame está previsto para ser aplicado no dia 17 de setembro.

Os candidatos selecionados no certamente receberão uma remuneração inicial que varia de R$ 1.302 a R$ 2.184 e terão jornadas de trabalho de 30h a 40h.

Mais informações estão disponíveis no edital.