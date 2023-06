Alerta para quem vai precisar passar pelas BR-153, 414 e 080 na próxima semana

Trechos das BRs 153, 414 e 080 que estão sob a concessão da Ecovias do Araguaia irão receber obras de recuperação no pavimento e revitalização de sinalização horizontal, entre os dias 19 e 23 de junho.

A expectativa é de que essas intervenções garantam maior segurança aos motoristas, com serviços na área de fresagem e recomposição, poda de árvores, instalação de pórticos, tapa-buracos e obras em terrapleno.

Durante a execução das obras, a via seguirá o sistema de circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas Sul e Norte, além de interdição total em alguns trechos.

Essas restrições são realizadas principalmente entre as 6h e 18h.

A Ecovias do Araguaia orienta que motoristas redobrem a atenção e sugere que reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação.

Os primeiros locais a receberem os serviços são os Km’s 370 a 374 da BR-153, já nesta segunda-feira (19), seguidos pelos Km’s 400 até 430 na Br-414, nesta terça-feira (20). Os demais horários podem ser visualizados aqui.