Entenda por que muitas donas de casa passaram a misturar casca de ovo no sabão

Já ouviu dizer que, agora, algumas pessoas começaram a misturar casca de ovo no sabão para criar um limpador multiuso altamente eficiente, caseiro e barato?

Se ainda não está sabendo dessa, tenha certeza que está perdendo tempo e gastando dinheiro com aqueles produtos das prateleiras dos supermercados.

A verdade é que a simples casca pode trazer consigo inúmeros benefícios para a limpeza de seus móveis. Recheadas de minerais, como cálcio e magnésio, essa parte externa do ovo pode ser muito útil.

Além disso, elas possuem propriedades expansivas para remover manchas e sujeiras complicadas de retirar com itens comercializados e, claro, sem danificar as superfícies.

Bom, mas vamos ao que interessa!

Como misturar casca de ovo no sabão e obter um mix mágico?

Você precisará de:

– Cascas de ovos (de preferência, limpas e secas)

– Sabão neutro em barra (ralado)

– Água quente

– Vinagre branco (opcional)

– Óleos essenciais (opcional, para dar fragrância).

Para fazer a misturinha com os itens, em primeiro lugar, reúna as cascas e higienize bem cada parte para não restar nenhuma parte de clara ou gema. Espere que as cascas se sequem completamente.

Depois disso, triture-as em um processador (ou liquidificador, caso não tenha o primeiro), até que se torne um pó fino.

Em um vasilhame, adicione o pó triturado com o sabão neutro ralado. As quantidades podem oscilar dependendo do tanto de material que você deseja preparar.

Em seguida, coloque a água fervente aos poucos e mexa bem até obter uma pasta densa e consistente.

Se sentir a necessidade, adicione algumas gotas de vinagre branco para aumentar o poder de limpeza, juntamente dos óleos essenciais, para deixar um perfume mais agradável no produto.

Transfira a pasta para um recipiente limpo e com tampa. Depois disso, basta deixar esfriar e utilizar em diversos locais, como pisos, azulejos, pias e bancadas.

