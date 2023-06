Jovem que encomendou bolo fica surpresa e não acredita no que tinha lá dentro

Imagine só pedir um bolo de aniversário para comemorar o dia mais feliz do ano e receber uma encomenda totalmente diferente da solicitada?

Este pesadelo aconteceu com uma jovem, que se identificou no perfil do TikTok como @azu.pletenchuk. Segundo ela, tudo estava correndo perfeitamente para a festividade, até que chegou o doce.

“Sim, essa sabe como fazer crescer a economia”, comentou Azu, após mostrar o que era para ser o bolo. Na verdade, tratava-se de uma cobertura dura e oca por dentro. Não havia massa.

O profissional responsável pela ‘arte’, literalmente, colocou apenas uma moldura no que seria a atração da festa. “Ele se esqueceu do recheio”, comentou a vítima.

Os internautas ficaram impressionados com a ‘novidade’ estranha e deixaram algumas possibilidades para o que aconteceu.

“É que ela não sabia do que você gostava e disse ‘vou deixar assim para ela rechear com o que quiser’”e “é que você tem que rechear” foram algumas delas.

Veja!