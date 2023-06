Médica de apenas 25 anos morre em grave acidente na BR-060

A médica Isabella Guimarães, de 25 anos, faleceu, após ser vítima de um grave acidente na BR-060, perto de Rio Verde. A notícia foi confirmada neste sábado (17).

Informações preliminares apontam que o carro no qual a médica estava dirigindo teria batido em uma estrutura de sinalização e ela ficou presa às ferragens. No momento, passavam pelo local, militares tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Policia Militar, além de uma terceira pessoa – que acionaram uma equipe dos bombeiros.

Antes da chegada, eles ainda tentaram forçar a porta do carro, já que havia um princípio de incêndio. Com a chegada da corporação, a médica chegou a ser retirada do carro e encaminhada para Cezarina, que fica na região Sul, onde recebeu atendimento de uma equipe médica local, mas não resistiu.

Natural de Rio Verde e servidora pública da rede municipal de Saúde, a morte comoveu a comunidade local. Em uma postagem, a Administração Municipal lamentou o ocorrido e afirmou que se solidariza com amigos e familiares da vítima.

“Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências por esta perda”, escreveu.

Nas redes sociais da jovem, internautas lastimaram a fatalidade e prestaram homenagens a vítima, destacando os trabalhos realizados pela profissional.

“Descanse em paz, menina linda e especial! Que Deus conforte o coração da sua mãe!”, escreveu uma.

“Uma das melhores médicas que atendia meus filhos. Descansa em paz, Dr Isabella”, disse outra.