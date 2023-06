Saneago anuncia que abastecimento em Anápolis está em recuperação

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou que o abastecimento de água em Anápolis está em recuperação, após o rompimento de uma barragem de terceiros, neste sábado (17).

Conforme a nota divulgada para a imprensa, o bombeamento da Estação de Tratamento de Água do Sistema Piancó 1, responsável por atender 83% da população anapolina, foi retomado durante a tarde do mesmo dia.

No entanto, a normalização será feita de forma gradual e ocorrerá “à medida que as redes e os reservatórios são reabastecidos com água”, afirmou a Saneago.

Segundo a empresa, o rompimento da represa ocasionou o carreamento de solo para o leito do Ribeirão, comprometendo a qualidade do serviço hídrico.

Assim, foi necessário cortar a oferta de água, até que fossem feitos os procedimentos para retomar à normalidade.

Vale lembrar que o Sistema Piancó abarca todos os bairros das regiões Centro e Norte da cidade.