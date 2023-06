Ninguém precisa ir à Roma ou à casa da mãe Joana, quiçá encontrar as botas de Judas para saber exatamente do que se trata essas coisas, não é verdade? Afinal, os ditados populares se fixaram no vocabulário das pessoas e diariamente soltamos eles por aí.

Bom e a origem de alguns até dá para saber, enquanto outros não se tem muita certeza. A única verdade que se tem de fato é que os ditados surgiram a partir de experiências pessoais que se tornaram uma espécie de sabedoria, passando de pai para filho.

A questão é que alguns deles estão na boca do povo há tanto tempo que acabaram ganhando algumas adaptações e modificações.

6 ditados populares que muita gente fala, mas não sabe o verdadeiro significado:

1. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão

Começando nossa lista, inicialmente não há nada demais nessa frase, não é mesmo? Errado!

Originalmente, esse ditado veio da frase “batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão”, nós que fizemos algumas adaptações nela.

2. Cuspido e escarrado

Toda vez que encontramos um filho que é a cara do pai ou da mãe, costumamos dizer que é cuspido e escarrado. Ou quando vemos dois objetos iguais.

A questão é que o certo é “esculpido em Carrara”, carrara, por sua vez, é um tipo de mármore que quando esculpido, fica muito parecido com a pessoa retratada.

3. Quem não tem cão, caça com gato

Você falou errado esse ditado a vida toda, em todas as vezes que tentou driblar alguma adversidade.

Isso porque o correto é “quem não tem cão, caça como gato” e quer dizer que a pessoa passa a caçar sozinho.

4. São ossos do ofício

Ossos e ócios possuem quase a mesma sonoridade, convenhamos. A questão é que não faz sentido nenhum colocarmos esses “ossos” nesse ditado, realmente o brasileiro deveria ser estudado.

O correto é “São ócios do ofício”, ou seja folga do trabalho.

5. Hoje é domingo, pé de cachimbo

Não tem como pensar em uma brasilidade maior que essa, não é mesmo?

O unico porem é que falamos errado esse ditado popular e não existe nenhum pé que nasce cachimbo nos frutos.

O certo é “hoje é domingo, pede cachimbo”.

6. Esse menino não para quieto, parece que tem bicho-carpinteiro

Por mais que exista de fato um bicho-carpinteiro, que é uma espécie de verme que contamina crianças, esse ditado está errado!

O correto é “esse menino não para quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro”.

