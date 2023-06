Em um ano, mais de 300 mil multas de trânsito foram aplicadas à motoristas de Anápolis

As multas de trânsito são, com toda a certeza, uma das grandes preocupações dos motoristas que andam pelas ruas.

Porém, mesmo com esse receio de ganhar pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ter que gastar dinheiro para quitar a dívida, Anápolis apresentou um número expressivo de autuações no último ano.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira, compartilhou um levantamento, realizado pela autarquia, que apontou a distribuição de quase 303 mil multas na cidade durante o ano de 2022.

Destas, a grande maioria é referente às infrações de exceder o limite de velocidade, com mais de 167 mil notificações.

Logo na sequência, aparecem o avanço do sinal vermelho, com 36 mil, condutores dirigindo sem o uso do cinto de segurança, com pouco mais de 13 mil, e o uso de telefone celular ao volante, com 11 mil notificações.

Igor ponderou, no entanto, que acredita em um número muito maior de casos reais, no que se refere ao uso do celular.

“Muitas das outras infrações, como a de excesso de velocidade e o avanço de sinal, que lideram o ranking, nós temos um poder de fiscalização muito grande, com o amparo da tecnologia”.

“O uso de celular, porém, só pode ser flagrado pelo fiscal ou policial que presencie o ato e faça a multa, então é algo bem mais difícil de se concretizar, embora seja uma das coisas que a gente mais observa no dia a dia das pessoas”, completou.

Por fim, o diretor do CMTT destacou que, apesar de discreta nas estatísticas, a prática é muito perigosa e é uma das maiores causas em incidentes de baixa multa, como a colisão traseira em faixas de pedestre, onde a falta de atenção do condutor, por estar ao celular, ocasiona toda a situação.

“Com base nesses números, vamos pinçando algumas das condutas e elaborando estratégias para tentar combater isso”, concluiu.