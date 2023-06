A laranja é uma das frutas mais versáteis que existe, não é mesmo?

A partir dela podemos comer a fruta, fazer suco, sobremesas, bolo, incrementar em receitas salgadas.

E muito além do que ficar restrita apenas na cozinha, essa fruta ainda pode ser usada como aromatizante, óleo essencial e por aí vai.

Bom, mas hoje saiba que vamos te dar bons motivos para aproveitar a laranja de cabo a rabo, usando principalmente as cascas, que comumente jogamos fora.

Entenda por que é recomendado colocar as cascas de laranja dentro de uma garrafa:

Para início de conversa comece a acumular as cascas das laranjas em uma garrafa e veja as utilidades!

A primeira delas é que a partir desse truque dá para aromatizar e limpar sua casa de forma natural.

Para isso, coloque as cascas de laranja em uma garrafa de vinagre branco e deixe a natureza seguir seu curso.

Com o tempo, as cascas difundem o vinagre com seu aroma doce, superando o cheiro forte do vinagre.

Assim, aqui você tem um novo e excelente aromatizador para usar em casa.

Outra utilidade é dar um quê a mais a suas bebidas.

Para isso, basta colocar as cascas em seu drink, chá ou suco no geral.

E por falar em chá, corte a casca de laranja em pedaços pequenos e adicione-os ao seu recipiente de chá de folhas soltas ou uma garrafa.

Em alguns dias, o chá absorverá o sabor suave da laranja, proporcionando uma experiência de degustação deliciosa e singular.

Por fim, você pode usar a casca para refrescar o ar da sua casa, sendo um desodorizante natural!

Para isso, corte as cascas em tiras e coloque-as em uma garrafa.

Agora, adicione um pouco de canela, cravo ou hortelã para um aroma extra. E voilà! Use a vontade!

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!