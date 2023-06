Goiás tem apenas 25% do número de leitos hospitalares recomendado pela OMS

Um levantamento feito pelo Portal 6 descobriu que o estado de Goiás teria que aumentar em mais de quatro vezes o número de leitos hospitalares para seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo a entidade internacional, a orientação é para que sejam disponibilizados de três a cinco vagas a cada mil pessoas em um grupo populacional.

Atualmente, segundo a prévia da população dos municípios divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos questionários do Censo 2022, Goiás tem aproximadamente 6,9 milhões de habitantes.

Assim, seriam necessários ao menos 20,7 mil leitos para atingir o recomendado pela OMS. No entanto, os dados no DataSUS, do Ministério da Saúde (MS), esse número está bastante abaixo.

No total, eram 5.124 vagas hospitalares contabilizados, às 15h desta quinta-feira (15), o que dá cerca de 0,74 leito por mil pessoas.

Desse total, 3.920 são acessíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto as 1.204 restantes são da rede particular.