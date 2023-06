Usar o celular enquanto estamos comendo se tornou uma prática comum na sociedade atual. No entanto, para quem usa o celular durante as refeições, a ação pode até parecer inofensiva, mas pode ter consequências negativas para nossa saúde e bem-estar.

Quer saber quais são elas? Leia até o final e descubra

6 coisas que podem acontecer com quem usa o celular enquanto está comendo

1. Má digestão

Ao distrair-se com o celular durante as refeições, é provável que você coma mais rápido e não mastigue adequadamente os alimentos. Isso pode levar a problemas de má digestão, como indigestão, azia e desconforto abdominal.

2. Consumo excessivo de calorias

Estudos mostram que quando estamos distraídos pelo celular enquanto comemos, tendemos a consumir mais calorias sem perceber. Perdemos a noção da quantidade de comida que estamos ingerindo, o que pode levar ao ganho de peso e a problemas relacionados à saúde.

3. Falta de apreciação da comida

Outro risco de quem usa o celular enquanto se alimenta é esse. A alimentação não se trata apenas de satisfazer a fome, mas também de desfrutar dos sabores e texturas dos alimentos.

Ao usar o celular, você pode perder a experiência sensorial da comida, deixando de apreciar totalmente o que está sendo consumido.

4. Prejuízo na interação social

As refeições costumam ser momentos de convívio social, nos quais compartilhamos momentos e conversas com nossos familiares, amigos ou colegas. Quando utilizamos o celular nesses momentos, perdemos a oportunidade de interagir e fortalecer os laços com as pessoas ao nosso redor.

5. Postura inadequada

Ao utilizar o celular enquanto comemos, é comum adotarmos uma postura incorreta, curvando o pescoço e os ombros. Essa posição prolongada pode resultar em dores no pescoço, nas costas e nos ombros, além de contribuir para a má postura em geral.

6.Estresse e ansiedade

Por fim, ficar constantemente conectado ao celular durante as refeições pode causar estresse e ansiedade. Então, fica a dica!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!