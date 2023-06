Após desentendimento, jovem de 27 anos é morto a tiros em salão de festas de Aparecida de Goiânia

Um jovem de 27 anos foi morto em um salão de festa, no Bairro Jardim Dom Bosco II, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu por volta das 23h do domingo (18).

O Portal 6 apurou que o jovem baleado foi identificado como Matheus Nunes Lobo. O suspeito, de 25 anos, teria comparecido armado ao local e fugido de carro após efetuar os disparos. Conforme testemunhas, ele – que estava em um Hyundai Creta – seria marido da mulher que havia alugado o espaço.

Em imagens das câmeras de segurança do salão, é possível ver o momento em que ocorrem desentendimentos entre os convidados e um deles saca uma arma.

Todos os participantes do evento fogem para a rua, enquanto alguns homens tentam conter o suspeito. Foram registradas apenas cenas da parte interna do estabelecimento, de modo que não é possível ver o momento do crime.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e registrou o homicídio simples consumado. Também foi acionado o Instituto Médico Legal (IML), que procedeu com a retirada do corpo.

Vale ressaltar que os agentes ainda registraram que não havia documentação, por parte da proprietária do espaço, que atestasse o funcionamento do local.