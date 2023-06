Em carta aberta, namorado de médica de 25 anos que morreu em acidente desabafa: “estou em pedaços”

“Você me salvou, você me fez um homem melhor, me proporcionou momentos maravilhosos, conheci pessoas incríveis através de você, meu amor. Como dói […]”. Essa foi uma das frases publicadas pelo percussionista Claudio Marinho, ex-namorado da médica Isabella Guimarães, de 24 anos, que morreu em um acidente na BR-060, em Indiara.

Natural de Rio Verde, a jovem era servidora pública da rede municipal de saúde da cidade e faleceu após bater em uma estrutura de sinalização no sábado (27).

Em duas publicações divulgadas no perfil oficial de Claudio no Instagram, no domingo (18), o jovem compartilhou uma carta aberta lamentando o ocorrido e ressaltando a saudade que sente da companheira – com que se relacionava há três anos.

“E agora ? Como será depois do universo, como será entrar em nossa tão sonhada casinha, como andar por cada pedacinho de nossa vida de nossa rotina? Meu amor, que falta você já está me fazendo, seus cuidados, seu jeitinho de sempre se doar mais por mim do que por você […]”, destacou ele.

Ainda na publicação, ele aproveitou para relembrar momentos do relacionamento e revelar alguns planos e projetos que tinha com a jovem.

Em um dos relatos, Claudio enaltece a trajetória profissional da ex-companheira e agradece os momentos passados juntos.

“Descobri o quão eu era sortudo de ser o seu ESCOLHIDO, escolhido da minha médica. Hoje estou em pedaços, meu amor, que não sei como serão juntados, mas eu sempre, sempre serei grato. Grato por todo amor, por toda dedicação de mulher virtuosa teve por mim”, ressaltou.

Relembre o acidente

Isabella Guimarães faleceu no sábado (17), após bater em uma estrutura de sinalização enquanto trafegava pela BR-060, em Indiara, que fica na região Sul.

No momento do acidente, passavam pelo local, agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), além de uma terceira pessoa. Eles localizaram a jovem presa às ferragens e acionaram uma equipe dos bombeiros.

Mesmo antes da chegada da equipe, eles conseguiram arrombar a porta do veículo, que estava pegando fogo, e retirá-la do local. Logo em seguida, o automóvel foi completamente tomado pelas chamas.

A jovem chegou a ser levada pelo Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás até uma unidade de saúde de Cezarina, mas não resistiu.

Em uma postagem, a Prefeitura de Rio Verde lamentou o ocorrido e afirmou que se solidariza com amigos e familiares da vítima.

“Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências por esta perda”, escreveu.