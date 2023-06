Empresa da construção civil está com mais de 100 vagas de emprego, em Goiânia

A construtora Opus Incorporações está ofertando mais de 100 vagas de emprego em Goiânia, todas para contratação imediata. São 14 funções diferentes disponíveis, tanto para profissionais iniciantes quanto experientes.

São 23 vagas para carpinteiros, as quais demandam experiência na área. Já para servente, são 45 vagas ofertadas, que podem ser desempenhadas por iniciantes na área.

Para jovem aprendiz, são seis vagas disponíveis, enquanto a função de pedreiro conta com quatro oportunidades de atuação. Já para atuar como pintor, foram disponibilizadas seis vagas.

A função de armador conta com cinco vagas, enquanto almoxarife conta com duas vagas apenas. Há também a opção de auxiliar de almoxarife, que oferta também duas vagas.

Para encarregado de obras existem duas vagas disponíveis, para administrativo de obras contam-se quatro oportunidades, assim como auxiliar administrativo de obras, com o mesmo número de vagas. O cargo para técnico em segurança do trabalho conta também com quatro vagas.

As vagas para auxiliar em segurança do trabalho têm o mesmo número, somando 4 vagas. Por fim, foram ofertadas também quatro vagas para estágio em segurança do trabalho.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a Central de Contratações Opus através do WhatsApp (62)99841-7506 para agendamento das entrevistas.