Especialista dá dica simples para goianos não terem imóveis desvalorizados

Muitas preocupações, anseios e compromissos rondam a cabeça das pessoas que estão procurando adquirir um imóvel.

Entre as intensas e burocráticas movimentações com corretoras, bancos e tantas outras partes envolvidas em um negócio do tipo, é um alívio muito grande finalmente finalizar esse processo e poder se mudar.

Porém, a falta de cuidado e atenção em alguns pontos, enquanto morador, pode causar dores de cabeça tão grandes quanto e até mesmo desvalorizar o imóvel em uma futura venda.

A fim de entender melhor o que deve ser evitado, o Portal 6 conversou com corretores especializados no mercado imobiliário.

Logo de cara, um consenso no setor é de que plantas muito exóticas podem dificultar qualquer processo de venda e fazer com que o local perca valor.

É o caso, por exemplo, de imóveis com um quarto só ou com uma quantidade excessiva de banheiros sem necessidade.

Até mesmo quartos que foram transformados em closet, para um maior conforto, podem se apresentar como um grande problema ao se pensar em cifras.

Entretanto, a possível desvalorização não fica restrita apenas à tomada de grandes decisões, como a quantidade ou distribuição de cômodos. Ela passa também por pequenos cuidados do dia a dia, que muitas vezes acabam passando desapercebidos.

Foi o que Anderson Gomes, especialista do mercado imobiliário e sócio-diretor da Exho Imobi, explicou em entrevista ao Portal 6.

“Primeiramente, temos os cuidados básicos de manutenção, né? Usar os produtos e objetos certos para limpeza de pisos, portas e janelas para manter a cor, o brilho e evitar manchas e arranhões”, afirmou.

“Em casos de forros PVC e gesso, por exemplo, é bom sempre tirar as teias de aranhas, principalmente em ambientes abertos, que sujam com uma maior frequência. Tudo isso pode resultar em manchas no teto, que acabam machucando o bolso do proprietário”, completou Anderson.

Outra dica repassada pelo profissional foi a de apostar em pinturas com tonalidades mais neutras, aumentando a sensação de um local agradável e convidativo. Prestar bastante atenção ao estado das fechaduras das portas, possíveis arranhões nas janelas e manchas nas pias foi mais um alerta.

“Por fim, é imprescindível ter uma boa limpeza e manutenção do telhado, para evitar qualquer tipo de vazamento e mofo”, finalizou.