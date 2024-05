Bebê prematuro morre dentro casa logo após ser amamentado, em Anápolis

Paramédicos do SAMU foram acionados e estiveram no local para prestar atendimento

Gabriella Pinheiro - 22 de maio de 2024

Imagem mostra rua do setor São Carlos Etapa I, onde morte aconteceu. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta quarta-feira (22) foi marcada por uma tragédia para um recente casal de pais, após o bebê, com pouco mais de um mês, falecer dentro da residência em Anápolis.

Tudo teria ocorrido em torno das 04h, no setor São Carlos Etapa I, quando a mãe do menor teria amamentado o bebê, que dormia ao lado dela.

Ao se levantar para ir até o banheiro, a mulher sentiu a mama empedrada e, no momento, notou que o filho estava diferente.

Na sequência, ela chamou o pai do menor, de 39 anos, que viu que ele estava com espuma na boca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados e compareceram no ambiente.

Já no endereço, paramédicos do SAMU notaram que o bebê tinha sangramento nasal e não apresentava sinais vitais, tendo o óbito confirmado.

Em depoimento, os pais do menor afirmaram que o filho havia nascido prematuro, mas que havia sido liberado para casa sem vacina.

De acordo com eles, o imunizante seria dado quando o bebê atingisse 2,5 kg e que foram feitos exames como teste do pezinho, olho e língua.