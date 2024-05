Motorista sai ileso após ter carro destruído em acidente na BR-060: “livramento de Deus”; veja as imagens

Registros obtidos pelo Portal 6 mostram situação do veículo após impacto

Gabriella Pinheiro - 22 de maio de 2024

Acidente Br-060, entre Anápolis e Abadiânia. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente envolvendo carros de passeio e um caminhão assustou motoristas pela gravidade e estragos deixados na BR-060, entre Anápolis e Abadiânia, na manhã desta quarta-feira (22).

A colisão teria ocorrido nas proximidades de uma lanchonete quando, por motivos desconhecidos, o veículo de grande porte acabou batendo em um automóvel e, consequentemente, atingindo pelo menos outros três.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram um dos carros, que foi mais impactado pela colisão, completamente destruído e vários destroços espalhados pela via.

De acordo com militares, apesar do susto, o motorista do automóvel de pequeno porte saiu caminhando, com sinais vitais estáveis e conversando do local. Ele foi levado por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até uma unidade de saúde.

“Foi um livramento de Deus”, comentaram policiais e bombeiros envolvidos na ocorrência.

Uma outra vítima foi encaminhada até um hospital pela Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da via.

Até a publicação da matéria, a Polícia Militar (PM) e equipes do Corpo de Bombeiros estavam presentes no local prestando os primeiros socorros às vítimas. Nenhum óbito foi confirmado.

Veja imagens: