Goiânia inaugura primeiro banco de sêmen do Centro-Oeste; saiba como doar

O último dia 15 de junho ficou marcado por uma inauguração icônica não só para Goiânia, mas para todo o Centro-Oeste.

Isso porque a capital goiana recebeu o primeiro banco de sêmen de toda a macrorregião, que também engloba o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

A Fértile Reprodução Humana foi a responsável pelo lançamento do banco, que está alocado no complexo da clínica, localizada no Setor Marista.

Esses locais servem para o armazenamento adequado do esperma de doadores, geralmente feito através do congelamento por nitrogênio líquido, permitindo assim uma grande longevidade do material genético.

Com a popularização dos processos de reprodução humana assistida, tais como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, a presença de um banco próximo facilita a condução de muitos casos.

Através das redes sociais, a empresa divulgou que a primeira amostra seminal do banco já foi disponibilizada a um casal interessado, dois dias após a inauguração.

Saiba como doar

Segundo a clínica, qualquer homem saudável, com faixa etária entre 18 e 45 anos, pode se candidatar.

Antes de serem aprovados, entretanto, os candidatos passarão por uma série de exames de sêmen e de sangue e também precisarão estar disponíveis em Goiânia durante, pelo menos, três dias.

Como bonificação, os doadores ganharão créditos e descontos em tratamentos de fertilidade.