Goiânia recebe o espetáculo Homem-Aranha e as aventuras do multiverso no próximo sábado (24)

Goianienses poderão apreciar as novas aventuras do homem-aranha não só nas telonas, mas também no Teatro Madre Esperança Garrido. Isso porque o espetáculo musical Homem-Aranha e as Aventuras do Multiverso chega à capital no próximo sábado (24).

O evento infantil irá juntar dois super-heróis e uma princesa para salvar o mundo. O show promete ainda transmitir, com muita música e ação, uma mensagem de amor e esperança ao público.

Como é de se esperar, a apresentação contará a história do Peter Parker, o jovem e astuto Homem-Aranha, ao se juntar com a princesa Merida, do filme Valente, além da super-heroína Lady Bug, para lutarem contra o mal.

Por um acidente, as duas entram no plano dimensional de Peter e somam forças para deter o terrível vilão, Dr. Godofredo. Ele é um pesquisador tecnológico frustrado, que tenta controlar a sociedade através de aparelhos celulares.

O espetáculo fala, de forma lúdica, sobre desafios da modernidade, dentre eles o uso excessivo da internet e a imersão no mundo virtual. A peça traz a importância da convivência, com os amigos e família, e é indicada para todos os públicos.