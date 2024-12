BRs 060 e 452 terão novas praças de pedágio em Goiás; veja valores

Vencedora da disputa foi a concessionária Consórcio Rota Verde Goiás, que teve êxito na aquisição nesta quinta-feira (12)

Samuel Leão - 13 de dezembro de 2024

Trecho da BR-060. (Foto Wesley Costa/O Popular)

Pela primeira vez na história, trechos da BR-060 e da 452, situado entre Goiânia e Itumbiara, terão praças de pedágio. Isso ocorre após o Governo de Goiás realizar um leilão das vias, transferindo a gestão para a iniciativa privada.

A vencedora da disputa foi a concessionária Consórcio Rota Verde Goiás, que teve êxito na aquisição nesta quinta-feira (12), com uma proposta de redução na tarifa básica de 18,07%. Estão previstas para serem instaladas oito postos para a cobrança da passagem.

O Ministério dos Transportes divulgou que a taxação em pista simples era estimada em R$ 0,12844 por km, enquanto para pista dupla é de R$ 0,16697.

Todavia, com o desconto vencedor do leilão, as tarifas devem ser reduzidas para R$ 0,1052 por km de pista simples e R$ 0,1367 em pista dupla. Na prática, será equivalente a cerca de R$10,52 e R$ 13,67 a cada 100 km.

A previsão de assinatura do acordo é para o primeiro semestre de 2025, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O prazo para a gestão é de 30 anos, com a perspectiva de realizar R$ 6,8 bilhões em investimentos.

Serão 30,95 km de duplicação, 124 km de faixas adicionais e 29 de vias marginais, além também de 14 passarelas e oito pontos de ônibus, que devem beneficiar o deslocamento de 2 milhões de pessoas, segundo o Governo Federal. Contudo, a cobrança de tarifas só deve se dar a partir do segundo ano de concessão, que seria em 2026.

A rodovia em questão, que também dá acesso à cidade de Rio Verde, foi apontada como uma importante rota de escoamento da produção agrícola estadual.