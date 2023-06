Pais e mães de pets devem levar os animais para tomar vacina em Anápolis

A partir desta terça-feira (20), a Prefeitura de Anápolis levará a vacinação antirrábica para todos os distritos da cidade.

A medida foi tomada após a imunização de quase 500 animais, em Joanápolis, nos dias 12 e 13 de junho. Nesta terça, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), estará no distrito de Goialândia, das 08h às 13h.

No mesmo horário, só que nos dias 26 e 27, a vacinação será na unidade de saúde da Vila São Vicente. Uma semana depois, em 03 e 04 de julho, a imunização chega até o distrito de Souzânia.

Nos dias 10 e 11 de julho, a imunização ocorre no distrito de Interlândia. Já entre 14 e 15 de julho, na unidade de saúde de Branápolis.

Além do cronograma nos distritos e locais mais afastados, a cidade conta com três pontos fixos, no CCZ, de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Até o dia 23 de setembro, a vacinação antirrábica também poderá ser aplicada no Hospital Veterinário da Faculdade Anhanguera, de segunda a sexta, das 08h às 17h, e na Clínica Veterinária da Faculdade Fama, de segunda a quinta, das 13h às 17h.