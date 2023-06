Pirenópolis terá festival de vinhos com 50 rótulos para degustação e entrada a R$ 120

Amantes de bons vinhos e boa música terão uma oportunidade única, entre dos dias 23 e 25 de junho, no festival Wine Jazz Piri. O evento ocorrerá em Pirenópolis e irá reunir diversos rótulos de vinho, queijos, mel, embutidos e sucos do cerrado, embalados por um bom Jazz.

A iniciativa partiu da vinícola Assunção, uma das mais tradicionais de Goiás, e visa impulsionar o mercado do enoturismo local, acompanhado de diversas produções que harmonizam e somam-se ao sabor das uvas.

Entre os momentos previstos pela programação, haverá o “Degusta Terroir do Cerrado”, momento de degustação de vinhos exclusivos de Goiás e do Distrito Federal, totalizando pelo menos 50 rótulos de 20 vinícolas. O valor da entrada para a etapa é de R$ 120, atração ocorre das 17h as 20h na sexta-feira (23) e no sábado (25).

O restante do evento será aberto ao público, sem cobrança de entrada. Haverá a feira, exposição e comercialização de produtos exclusivos da Rota dos Pirineus, palestras com sommeliers renomados e o Piri Jazz Session, com shows de jazz acontecendo na área aberto no Largo da Matriz.

O projeto tem apoio da Prefeitura de Pirenópolis, por meio da Secretaria de Turismo, e é organizado pelo mesmo responsável pelo festival de cerveja Piri Bier, Ricardo Trick. O profissional da área de produção de eventos tem grandes expectativas para o projeto.

“Saibam que o que a gente está fazendo com o vinho é a mesma coisa que a gente fez para fomentar a cerveja artesanal em Goiás. Podem apostar que daqui a 5 anos, no máximo, o Wine Jazz Piri será um dos melhores festivais de vinho do país. Essa é uma promessa minha para o destino, uma promessa minha para o setor de vinhos”, afirmou.