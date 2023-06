Um dos pioneiros do Vila Nova é espancado por morador de rua, em Goiânia

Um homem, de 58 anos, que é um dos moradores pioneiros do bairro Vila Nova, localizado na parte Leste de Goiânia, passou momentos de apuros no último final de semana.

Ele, que é conhecido e querido na região, foi chamado por uma colega comerciante do setor para ajudar a conversar com um morador de rua que estava causando problemas na frente do estabelecimento.

Só que o homem não reagiu bem ao pedido e deu início a um episódio de violência, com distribuição de chutes e socos que machucaram muito o comerciante.

Tanto é que ele teve de ser encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o diagnóstico de traumatismo craniano.

O caso aconteceu no sábado (17), mas ganhou novos desdobramentos no domingo (18), quando testemunhas do crime entraram em contato com policiais conhecidos para oferecer uma descrição do agressor.

Com as informações em mãos, os militares localizaram o homem na popular “Feira da Marreta”.

Lá, ele foi abordado e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal grave.