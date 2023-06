Eerizânia acerta com Republicados e pode ser o nome de Roberto para Prefeitura de Anápolis em 2024

A secretária da Integração Social, Eerizânia Freitas, está a um passo de oficializar a filiação ao Partido Republicanos. Embora ainda não tenha assinado o documento – com expectativa de um evento forte para marcar a adesão – já é ventilada a possibilidade dela assumir a Presidência da sigla em Anápolis no lugar da vereadora Cleide Hilário.

O norte do compromisso é ser um dos nomes cotados à disputa majoritária em 2024 caminhando junto com o Progressistas do prefeito Roberto Naves, na cabeça de chapa ou ocupando alguma vice-candidatura.

A ideia vem sendo costurada há algum tempo, já que Eerizânia além de ser uma boa articuladora política é vista como uma peça curinga na gestão do pepista e da ‘cozinha de casa’ do chefe do Executivo e da deputada estadual, Vivian Naves (PP).

Eerizânia, que é servidora pública de carreira, em primeiro momento assumiu a então Secretaria de Desenvolvimento Social, depois partiu para a cadeira da Secretaria da Educação no lugar de Alex Martins (PP) e, atualmente, ocupa a pasta de origem.

O encontro que celebrou a filiação de Eerizânia Freitas ao Republicanos ocorreu na segunda-feira (19), com a presença do presidente do deputado federal, Jeferson Rodrigues e do deputado estadual, Ricardo Quirino.

Após a reunião, Eerizânia desconversou sobre a eventual candidatura em 2024, mas disse se colocar à disposição, como um soldado, para as decisões tomadas pela sigla.