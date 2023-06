Equatorial vai realizar inspeção para entender quedas de energia na região do Parque Brasília

Os moradores do Parque Brasília, região Leste de Anápolis, estão vivendo um período complicado com a frequente falta de energia em um dos setores que mais cresce no município.

Apenas nos últimos dez dias, foram três vezes em que parte do bairro ficou completamente sem luz, tendo o caso mais recente ocorrido no domingo (18).

Todas as situações ocorreram no início da noite – sendo que, em cada episódio, o intervalo sem energia foi entre 2h e 3h.

Em nota, a Equatorial Goiás informou que será realizada uma inspeção a fim de identificar pontos que necessitem de reparos na rede de energia.

Leia a nota da Equatorial na íntegra:

“A Equatorial Goiás informa que realizará uma inspeção detalhada na rede elétrica que atende a região para identificar possíveis pontos de manutenção e reparos. A empresa ressalta que, após a inspeção realizará as ações que forem necessárias e reforça que seguirá monitorando a rede para garantir a melhoria do fornecimento de energia para todos os clientes”.