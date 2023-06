Estabelecimento inova e passa a servir waffle com folhas de ouro em Anápolis

Após a polêmica picanha de ouro ter feito sucesso no Catar durante a Copa do Mundo de 2022, um estabelecimento de Anápolis decidiu inovar no cardápio e nesta segunda-feira (19), divulgou uma novidade que chama a atenção por ser um tanto quanto luxuosa.

Acontece que o The Waffle King, localizado no bairro Jundiaí, lançou o Golden Waffle, um prato exclusivo na cidade que se destaca por ser simplesmente coberto por uma folha de ouro 24k.

No entanto, ao contrário da carne que era vendida por um preço exorbitante no Oriente Médio, a sobremesa chega na cidade com um preço acessível.

O waffle de liège, que se destaca pela folha de ouro comestível, é ainda coberto por chocolate ao leite de Gramado.

Para além do novo prato, que atrai os clientes pelo diferencial, o estabelecimento também decidiu apostar em uma promoção.

Batizada como 01 ano de Rei ou Rainha, a campanha permite que os consumidores ganhem um número da sorte a cada R$ 50 em compra, concorrendo a um ano de The Waffle King de graça.