Homem que ganhou mais R$ 36 milhões conta por que teve que sair do país e surpreende

Um apostador de loterias tirou a sorte grande em um jogo e ficou milionário da noite para o dia. No entanto, o que era para ser uma grande temporada de felicidade, acabou se tornando uma enorme dor de cabeça.

Roger Robar concedeu uma recente entrevista explicando como foi ganhar £ 6 milhões (cerca de R$ 36,6 milhões na cotação atual) no ano de 1996 e precisar fugir do próprio país.

O sortudo revelou ao The Sun que no primeiro instante sentiu um mix de euforia e felicidade. Porém, logo na primeira semana após resgatar o prêmio, passou a ser bombardeado com pedidos de ajuda – principalmente de estranhos.

Ele, que vivia na Inglaterra, explicou que teria apostado apenas para tentar ganhar algum dinheiro e pagar o casamento da filha. Porém, com a virada de chave, passou a enfrentar problemas e estresse frequente.

Roger confessou ter doado £ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões) aos pedintes que imploravam por ajuda financeira. Acontece que, com isso, as brigas dentro de casa começaram a se agravar.

A esposa do apostador não concordava com os atos e acabou se separando do milionário. Além disso, o antigo chefe de cozinha pontuou ter se sentido muito sufocado.

“Estava vivendo em um caixão. Na verdade, até mesmo um caixão é mais tranquilo porque as pessoas não batem nele a cada cinco minutos dizendo: ‘por favor, me ajude'”, disse em entrevista.

“Todo o dia as pessoas vinham ao meu restaurante, me paravam na rua, corriam até o meu carro, me ligavam, esperavam do lado de fora da minha casa e me deixavam completamente louco”, relembrou.

“Se eu pudesse escolher entre ganhar na loteria e ainda ser um chef com £ 250 por semana, escolheria continuar sendo um chef. Eu estava muito mais feliz”, confessou Roger, que logo abandonou o país e se mudou para a França, às pressas.

Lá, ele abriu um novo restaurante e passou a viver os dias sozinho, solteiro, rico e desapontado por ter abandonado a antiga rotina.