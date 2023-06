Seguro de automóveis em Goiás é mais caro para homens; veja os valores

Um levantamento realizado com as apólices dos dez veículos mais vendidos em 11 estados apontou que, em Goiás, os valores para as preferências masculinas são mais altas em comparação com as mulheres.

Com base no ranking elaborado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a pesquisa da Minuto Seguros analisou os valores de maio para ajudar aqueles que visam contratar ou renovar o seguro.

Assim, em Goiás, o carro preferido entre os homens com o seguro mais barato foi o Fiat Argo 1.0 Flex manual, no valor de R$ 3.801,10, enquanto o mais caro foi do Jeep Compass Limited 1,3 Flex automático, de R$ 11.809,35. Portanto, a média é de R$ 6.257,23.

Entre as mulheres, a apólice que menos pesou no bolso foi de R$ 3.107,95 para o Chevrolet Onix Hatch 1.0 Flex manual. Mas, a opção mais cara não chegou perto ao masculino, sendo R$ 6.401,01 para o Jeep Compass Limited 1,3 Flex automático, deixando a média em R$ 3.997,05.

Os valores foram estabelecidos ao analisar seguradoras como Azul, Allianz, Bradesco, Liberty, HDI, Porto Seguro, entre outras.

Perfil masculino

– Fiat Argo 1.0 Flex Manual – R$ 3.801,10

– Novo Polo Confort Line 1.0 Flex Automático – R$ 3.968,74

– Chevrolet Onix Sedã Plus 1.0 Flex Manual – R$ 4.143,62

– Chevrolet Onix Hatch 1.0 Flex Manual – R$ 4.535,52

– Hyundai Creta Action 1.6 Flex Automático – R$ 5.615,00

– Chevrolet Tracker 1.0 Turbo Flex Automático- R$ 6.113,54

– Volkswagen Nivus Confort LT 200 TSI – R$ 6.413,39

– Volkswagen T-Cross 1.0 Flex Automático – R$ 6.507,57

– Honda HR-V Advance 1.5 Turbo Flex Automático – R$ 9.664,61

– Jeep Compass Limited 1.3 Flex Automático – R$ 11.809,35

Perfil feminino

– Chevrolet Onix Hatch 1.0 Flex Manual – R$ 3.107,95

– Fiat Argo 1.0 Flex Manual – R$ 3.314,76

– Nivus Confort LT 200 TSI – R$ 3.415,67

– Novo Polo Comfortline 1.0 Flex Automático – R$ 3.509,87

– Hyundai Creta Action 1.6 Flex Automático – R$ 3.552,56

– Onix Sedã Plus 1.0 Flex Manual – R$ 3.649,47

– Volkswagen T-Cross 1.0 Flex Automático – R$ 3.770.43

– Chevrolet Tracker 1.0 Turbo Flex Automático – R$ 4.067,83

– Honda HR-V Advance 1.5 Turbo Flex Automático – R$ 5.181,04

– Jeep Compass Limited 1.3 Flex Automático – R$ 6.401,01