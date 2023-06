Concurso público aberto em Goiás tem mais de 50 vagas para diversas áreas de atuação

Está aberto o concurso público da Prefeitura de Nova Aurora, na região Sul do estado. São 52 vagas para diversas áreas de atuação.

As oportunidades são para os níveis fundamental completo e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.320 a R$ 3.041,99.

As inscrições serão abertas no dia 19 de julho e se estendem até 17 de agosto, pelo site da Fundação Aroeira, banca responsável pela organização do certame

Os cargos oferecidos no concurso público são para as áreas de auxiliar de serviços (11), merendeira (05), motorista (09), operador de máquinas pesadas e tratores (03), pedreiro (01), auxiliar administrativo (05) e professor pedagogo (18).

Para ler o edital, clique aqui.