Gaúcho que vive há 30 anos em Anápolis fala sobre situação da família no RS: “não tem como nem buscar remédio”

Moacir também destacou que todos os restaurantes dos irmãos, situados em Porto Alegre, tiveram que ser fechados após a água "tomar conta"

Samuel Leão - 14 de maio de 2024

Moacir é natural do Rio Grande do Sul e vive em Anápolis há mais de três décadas. (Foto: Reprodução/Gilvan Rocha Agência Brasil)

Em um vídeo, publicado no Instagram, o empresário gaúcho Moacir Buffet, que vive em Anápolis há mais de 30 anos, agradeceu pela preocupação dos goianos e revelou a situação dos familiares que vivem no Rio Grande do Sul (RS).

Vindo para Goiás em 1992, ele atualmente tem 61 anos e é dono do Pampas Grill. Apaixonado pela própria cultura, ele se dedica a reproduzir pratos tradicionais gaúchos para os anapolinos. No entanto, agora vive um momento delicado.

“Eu queria agradecer àquelas pessoas que vem no Los Pampas, agora Pampas Grill, e perguntam pela minha família, porque sabem que eu sou do Sul. Meus pais estão ilhados, em um lugar que caiu as pontes, e não tem como eles irem para o hospital e nem buscar remédio, mas por enquanto eles estão bem”, disse no vídeo.

Ele também revelou que possui familiares em Porto Alegre e contou que, inevitavelmente, todos tiveram os negócios atingidos pelas tragédias recentes. Apesar da constatação, ele também demonstra esperança e fé na proteção dos entes queridos e na recuperação das localidades atingidas.

“Os meus irmãos em Porto Alegre todos mexem com restaurante, são nove estabelecimentos fechados porque a água passou por cima das mesas. O que nós podemos fazer é pedir oração, não só para a minha família, mas para o Rio Grande do Sul inteiro”, completou.

Moacir é natural de Nova Bréscia, cidade situada a cerca de 200 km da capital. No entanto, a poucos quilômetros dela, há a cidade de Encantado, apontada como uma das atingidas pelas chuvas.

Na legenda da publicação, ele ainda apontou que parte das vendas do restaurante que gerencia serão destinadas às vítimas da catástrofe.