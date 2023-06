Confira o calendário de pagamentos da segunda parcela do 13º do INSS e veja quem vai receber

O calendário de pagamentos da segunda parcela do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao mês de junho, foi divulgado pela corporação.

Conforme já anunciado pelo cronograma, a primeira parcela, correspondente a 50% do valor, foi paga em maio. Já a segunda parcela do 13º, referente aos outros 50%, será paga ainda neste mês.

Podem receber os beneficiários do INSS que são pessoas aposentados, pensionistas e demais segurados que receberam algum tipo de benefício previdenciário a partir do mês de maio. Não são contemplados na iniciativa os cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Para consultar se tem ou não direito a receber o benefício, os interessados devem consultar o aplicativo “Meu Inss”, disponível para os sistemas Android e iOS. Já para aqueles que não possuem acesso à internet, é possível realizar a consulta por meio da Central de Atendimento do INSS no número 135. O serviço está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Os primeiros a receberem o benefício serão aqueles que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320 – valor que foi reajustado no dia 1º de maio.

Vale lembrar que apesar do benefício ser viabilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o BPC é caracterizado como um auxílio assistencial voltado para pessoas idosas e portadores de deficiência física que se enquadram na faixa de baixa renda.

Veja o calendário de pagamento da segunda parcela do benefício:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Penúltimo dígito 1: 26 de junho

Penúltimo dígito 2: 27 de junho

Penúltimo dígito 3: 28 de junho

Penúltimo dígito 4: 29 de junho

Penúltimo dígito 5: 30 de junho

Penúltimo dígito 6: 3 de julho

Penúltimo dígito 7: 4 de julho

Penúltimo dígito 8: 5 de julho

Penúltimo dígito 9: 6 de julho

Penúltimo dígito 0: 7 de julho

Beneficiários que recebem mais de um salário mínimo:

Penúltimo dígito 1 e 6: 3 de julho

Penúltimo dígito 2 e 7: 4 de julho

Penúltimo dígito 3 e 8: 5 de julho

Penúltimo dígito 4 e 9: 6 de julho

Penúltimo dígito 5 e 0: 7 de julho

