Incorporadora abre mais de 120 vagas de emprego na área da construção civil, em Goiânia

A Opus Incorporadora está com uma boa oportunidade para profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho na área da construção civil, com a oferta de 120 postos.

Ao todo, são 51 vagas para carpinteiro, 43 vagas para servente, 10 vagas para pedreiro e 16 vagas para pintor.

Os interessados devem se dirigir ao canteiro de obras do Opus GEO 136, onde fica a Central de Contratações da Opus Incorporadora.

O endereço do local é Rua 1128, Nº 444, QD 232, LT 12-14 / 20-23, Setor Marista.

No ato, é necessário estar em posse do RG, CPF, CTPS e comprovante de endereço.