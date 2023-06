Os termos em outros idiomas estão tão ligados em nosso dia a dia que ultrapassam as palavras corriqueiras que conhecemos, como delivery, laptop ou qualquer outra, isso porque existem até nomes gringos que adotamos no Brasil.

A única questão é que, como todo brasileiro gosta de dar o seu jeitinho, há alguns nomes que demos nossa boa adaptada!

6 nomes que são masculinos no Brasil e femininos em outros países:

1. Alyson

Começando nossa lista, aqui no Brasil comumente costumamos usar Alyson para nos referir a homens, mas fora daqui o nome é usado de forma feminina.

Além disso, ele quer dizer aquilo ou aquele de “de qualidade nobre”, “de linhagem nobre” ou “filho de Alice”.

2. Alex

Alex também é mais um nome que mudamos o seu gênero. Fora daqui ele se refere a mulheres e está associado está associado à bravura, à conquista e à glória.

3. Taylor

Taylor é um nome inglês muito bonito e, antigamente, servia para categorizar quem era alfaiate. Originalmente o nome vem da palavra francesa tailleur, que, por sua vez, veio do latim taliare, ou seja, “cortar“.

Sendo assim, Taylor significa “aquele que corta”.

4. Charlie

Aqui no Brasil costumamos achar que Charlie é um nome masculino, mas não passa de um termo neutro, usado tanto para menino quanto para menina.

Charlie é um nome inglês de origem germânica que significa “homem livre” ou “mulher ou mulher livre”.

5. Ariel

Ariel se popularizou com a princesa sereia da Disney. No entanto, a verdade é que esse nome pode ser tanto para os homens quanto para as mulheres também.

Ao pé da letra o nome é Ariel é o nome de um anjo ou espírito do ar, ele significa leão de Deus.

6. Jean

Por fim, Jean significa “agraciado por Deus”, “a graça e misericórdia de Deus”, “Deus perdoa” ou “Deus é cheio de graça”.

