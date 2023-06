Levantamento aponta as cidades que mais atraíram turistas estrangeiros para Goiás, em 2022

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) publicou uma lista com os principais destinos em Goiás que receberam turistas estrangeiros em 2022.

Os dados foram divulgados na pesquisa “Mapa do Turismo Internacional”. De acordo com o levantamento, foram 33 cidades que atraíram visitantes ‘gringos’ ao longo do ano. São elas:

Abadiânia

Alexânia

Alto Horizonte

Alto Paraíso de Goiás

Anápolis

Aruanã

Caldas Novas

Catalão

Chapada dos Veadeiros

Cristalina

Formosa

Goianésia

Goiânia

Goianira

Goiás

Goiatuba

Itumbiara

Jaraguá

Luziânia

Mineiros

Nova Veneza

Piracanjuba

Pirenópolis

Porangatu

Rialma

Rio Verde

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

São Simão

Teresina de Goiás

Tindade

Uruaçu

Vianópolis

Já os principais países de origem dos turistas estão concentrados na Europa. As nações da Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suíça foram listados pela pesquisa.

O único território apontado que não é localizado no continente europeu foi os Estados Unidos.

Por fim, o Mapa do Turismo Internacional indicou que os segmentos mais procurados foram os de turismo de aventura, ecoturismo, náutico e cultural.