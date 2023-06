Mãe é condenada a prestar conta sobre gastos com pensão alimentícia dos filhos

Uma mãe de dois filhos foi condenada pela Justiça a prestar contas referente aos gastos com a pensão alimentícia mensal recebida pelo pai dos menores de R$ 4 mil. A sentença foi expedida pelo juiz da 18ª Vara de Família do Rio de Janeiro, André Cortes Vieira Lopes.

Com a determinação, a mulher terá que mostrar os valores desembolsados ligados a atividades extracurriculares, vestuários, médicos, dentistas, medicamentos, materiais e uniformes escolares dos menores desde o momento em que a ação foi ajuizada – ou seja, quando o processo foi instaurado – até a decisão.

A ação partiu de um pedido do pai das crianças que alegou uma discrepância entre a quantia paga por ele e as despesas dos menores.

De acordo com a advogada dele, a goiana Silvia Cunha Antunes de Oliveira, as crianças utilizavam roupas rasgadas, provenientes de doações e estavam com materiais escolares e acessórios sucateados.

Ela também ressalta que, além da quantia ofertada pelo homem, a mãe recebe um salário de quase R$ 30 mil, o que seria suficiente para manter as crianças.

Em defesa, a mãe das crianças alegou que não há comprovações sobre mau uso da verba alimentar e que a ação é uma forma do genitor tentar controlar a vida dela.

No entanto, durante o processo, o magistrado entendeu os recebidos mostrados pela genitora não comprovam que a pensão eram destinada aos menores.