Mais da metade dos universitários goianos desistem da graduação antes da formatura

Apesar de liderar as matrículas no Centro-Oeste, a maior parte dos estudantes goianos desistem do curso superior em algum ponto da trajetória. No período de cinco anos, considerando os ingressantes de 2017, 54,4% abandonaram os estudos.

Os dados foram levantados pela 13º edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), realizada em 2021, sendo esta a pesquisa mais recente da entidade.

Vale destacar que o número de pessoas que não concluíram o ensino superior contempla tanto aqueles que ingressaram na rede pública quanto a particular. Sendo assim, a desistência na rede particular é maior, de 57,7%, em comparação com o ensino público, de 46,4%.

A pesquisa ainda aponta qual foi a região que mais teve casos de desistência, sendo ela o Sul, com 58,7% dos alunos da rede privada. No que diz respeito às instituições públicas, o Noroeste Goiano lidera, com 55,1%.

O Centro do estado vai na contramão, sendo a região com mais permanência na rede pública (32,5%), assim como o Sul, quanto às instituições privadas.