Veterinário de Anápolis explica quais raças de cachorros precisam de mais cuidado com tempo frio e seco

Na temporada de inverno, ou em momentos com temperaturas mais baixas, muitos donos de pets se preocupam com saúde dos animais, em especial com a possibilidade de sofrerem com o frio e até adoecerem.

Embora o tempo seja comum a todos animais, alguns são mais suscetíveis a sofrerem uma ou outra doença causada também por uma característica que soma aos termômetros em queda em Goiás nessa época do ano: a baixa umidade relativa do ar.

Ao Portal 6, o veterinário Vinícius Rivera, que atua em Anápolis, explicou que uma das principais questões é o pelo, que conserva o calor e protege o animal de baixas temperaturas. Por isso, é preciso ter uma atenção especial a raças como pinscher, beagle e os famosos “salsichas”.

“Raças que possuem pelos curtos acabando sofrendo mais com o frio que a maioria dos cães. Outra questão são os animais com focinhos pequenos, como pugs, bulldogs e shitzus. Esses já têm dificuldade em respirar naturalmente e, com o tempo seco e frio, acabam ficando mais sensíveis e até sofrendo em alguns momentos” explicou.

Já os vira latas, conhecidos pela resistência acima da média, também podem enfrentar dificuldades, visto que podem ter genes predominantes de raças com dificuldades respiratórias e, portanto, herdarem estes atributos físicos. Eles também estão sujeitos à proteção do pelo, já que podem sofrer tanto quanto um pinscher, por exemplo.

“É bom estar atento também para a ocorrência de tosse nos animais. Essa pode ser indicativo da chamada gripe canina, que os afeta assim como os humanos”, alertou o profissional.

Prevenção

É importante que o pet esteja com o passaporte vacinal atualizado, para que esta e outras doenças os alcancem já preparados. Assim como a gripe humana, a canina pode ser transmitida através do contato com outros cães infectados, portanto é bom estar atento aos sinais, em especial à tosse.

No sistema público, a única vacina disponível é a da raiva, devido à alta periculosidade desta doença quando transmitida ao humano. Já a de gripe canina, somente em clínicas veterinárias particulares.