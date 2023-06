Vivemos em tempos de loucos amores, em que as pessoas trocam facilmente de parceiro, já no primeiro sinal de dificuldade. É por isso que é comum você estar ficando com alguém que, aparentemente, é legal, mas depois de um tempo ela passa a dar sinais de não estar mais a fim de você.

Aliás, quem nunca passou por isso?

E a pior parte de tudo isso é que depois disso tendemos a sofrer bastante e até ter um certo trauma de relacionamento.

6 provas de que a pessoa que você ficou não está mais a fim de você:

1. Demora para responder suas mensagens

Começando nossa lista, se você está ficando com alguém e de uma hora para outra ela parou de te responder como antes, mandar mensagens fofas e perguntar como foi o seu dia, pode ser um sinal de que ela não quer mais nada contigo.

2. Mudanças de comportamento

Essa é uma das principais mudanças de atitudes de uma pessoa que está buscando uma forma de pular fora do compromisso amoroso.

Nessas horas, ela para de ser fofa, te ligar, mandar uma simples mensagem de bom dia e aquelas outras coisinhas que ela fazia no início da relação.

3. Você não se sente incluído na rotina

Se a pessoa não quer que você saiba sobre as manias dela, como foi o trabalho ou qualquer outra coisa que tenha acontecido no dia dela, é mais um indício de que a maré não está a seu favor.

Afinal, um alguém quando está de fato interessado em você, ele vai querer te incluir em tudo do dia dela.

4. Comentários sobre outros relacionamentos

Outra coisa que acontece quando alguém perde o interesse é a falta de filtros para falar de outros relacionamentos.

Nessas horas, fica mais na cara de que seu ficante quer outras pessoas e não você.

5. Sumiço sem explicação

Para evitar que ocorra conflitos e por não saberem lidar bem com conversas, algumas pessoas preferem fazer “ghosting” do que enfrentar a situação.

Isto é, elas optam por simplesmente sumir sem dar nenhuma explicação. Isso não é nem um pouco justo com a outra parte, ainda mais porque ela fica sem entender e achando que o problema pode estar nela. Isso é muito problemático.

6. Boas desculpas para não sair com você

Por fim, quando alguém está realmente a fim de você, essa pessoa não vai querer ficar longe, nem evitar sair contigo!

Por isso, se seu crush não faz a mínima questão de estar contigo ou sempre inventa alguma desculpa esfarrapada, preste atenção e veja se não é a hora de parar de insistir.

