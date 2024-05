O jeito certo de desembaçar o vidro do carro (maioria das pessoas erram)

Esse problema é mais fácil de resolver do que você imagina

Pedro Ribeiro - 18 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/Douglas Gualberto)

Você muito provavelmente já passou por essa situação enquanto estava dirigindo, principalmente em dias de chuva: o vidro do carro começa a embaçar e você não sabe se liga o ar-condicionado ou se deixa no ar quente. Uma verdadeira confusão!

Mas fique tranquilo, vamos resolver essa dúvida cruel de uma vez por todas para você nunca mais errar.

Para começo de conversa, os vidros embaçam por causa da condensação. Isso acontece devido ao vapor de água presente no ar dentro do veículo. Esse processo é causado pela nossa própria respiração, visto que inspiramos o ar frio e expiramos o quente.

Tudo isso traz umidade e cria um choque térmico com a temperatura mais fria do lado de fora, fazendo com que o vidro acabe embaçando. Pois bem, mas o que deve ser feito para não ter mais esse tipo de problema? Aprenda agora!

A dica para esse passo a passo foi postada na página do Instagram ‘Jornada Top’, que conta com quase 6 milhões e meio de seguidores.

Primeiramente, para resolver o problema é preciso ligar o ar-condicionado e direcionar o ‘jato’ diretamente no para-brisas. Feito isso, desligue a ativação externa de ar.

Pronto, espere alguns segundos e seu vidro estará desembaçado.

No vídeo que conta com mais de 11 milhões de visualizações, alguns seguidores deixaram sua opinião e até mesmo sugestões nos comentários, veja:

“Se não tiver ar-condicionado, basta abrir uma fresta de 1 cm nas janelas da frente, que será o suficiente para que nenhum vidro embace.” afirmou um seguidor.

“Eu aprendi depois de um tempão, antes ficava com um paninho pra limpar” completou outro.

Com tom de humor, uma seguidora ainda acrescentou: “Agora ensina sobre um dispositivo chamado: Seta. Muitos não sabem que tem nem pra que serve”.

Mas e você sabia dessa dica? Confira o vídeo na íntegra:

