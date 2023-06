Cachorrinha morre após ser agredida e jogada no chão por funcionária de pet shop em Goiânia; veja vídeo

Quando Josineuma Santos, de 41 anos, levou a cadelinha Luma ao pet shop, esperava buscá-la limpa, tosada e feliz. No entanto, o resultado foi traumático e fora do imaginário da tutora. A cachorra, após repetidas agressões por parte de uma funcionária do estabelecimento, não resistiu e morreu.

O caso chocante ocorreu em Goiânia, no último sábado (17), no Jardim América. Câmeras de segurança gravaram todo o processo de tosa em que Luma levou socos, foi jogada no chão e enforcada pela Laurice Damasceno.

Em determinado momento, é possível ver que a mulher joga a shih tzu no chão. No entanto, ela não consegue se levantar, momento em que a funcionária, contratada há três meses, a coloca na mesa.

Na ocasião, outra funcionária, Tatiana Fragoso, entrou na sala e percebeu que o animal estava visivelmente mal, em estado de letargia e quase desmaiando. Por isso, comunicou à dona do local, que levou Luma ao pronto socorro veterinário.

A cadelinha, que completaria três anos em agosto, foi entregue tendo espasmos. Ao realizar uma tomografia, foi constatado que a pet havia sofrido lesões na coluna e, por conta da gravidade, veio a falecer no domingo (18) – um dia após ter sido agredida.

Em nota, o pet shop informou que todas as funcionárias envolvidas foram afastadas das funções “por descumprimento das diretrizes do estabelecimento, qual seja zelo e respeito pela saúde e integridade física do animal”.

Além disso, a proprietária afirmou que ficou ciente das agressões ao consultar as imagens de segurança, já que as funcionárias não a informaram. Diante do exposto, o texto aponta que esta fez questão de comunicar o ocorrido às autoridades.

A empresa destacou ao final que está tomando todas as providências legais, e continuará a colaborar com todas as formas possíveis ao seu alcance para que a responsável seja punida”.