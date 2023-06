Espetáculo de circo em pista de gelo chega a Goiânia e é opção para férias de julho

A partir da próxima sexta-feira (30), Goiânia receberá o Le Cirque On Ice, espetáculo de circo feito sobre uma pista de gelo de 300 m². Acrobatas, mágicos, trapezistas, músicos, bailarinos e palhaços de diversos países se juntarão para trazerem diversão ao público.

As performances irão ocorrer no shopping Passeio das Águas, com a tenda principal cobrindo uma área de mais de 18 mil m².

De acordo com o site, a temporada de apresentações irá se estender até o final do mês de julho, com os shows ocorrendo de quarta a domingo.

Le Cirque on Ice é uma produção dos Irmãos Stevanovich, com direção da coreógrafa inglesa Nicky Scott.

“Estamos trazendo uma proposta inovadora, diferente de tudo que já foi visto nos picadeiros do Brasil. Essa mistura da magia do circo com os números de patinação no gelo é um desafio maior para os artistas, mas conseguimos criar números emocionantes, e uma experiência que será memorável para o público”, afirma a coreógrafa.

Além das performances com mais de 38 artistas, haverá uma praça de alimentação para maior conforto do público.

Os horários dos espetáculos serão de quarta a sexta ás 20h; já sábados, domingos, e feriados às 16h, 18h e 20h e os ingressos podem ser reservados através do site https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/lecirqueonice.

Os valores vão a partir de R$ 60 a inteira, com benefício de meia-entrada indo para R$ 30.