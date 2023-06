Governo de Goiás dá boa notícia pra todos professores da rede estadual de ensino

Todos os professores efetivos da rede estadual receberão na folha de pagamento do mês de junho o acréscimo dos valores do reajuste referentes aos quatro primeiros meses do ano. Ação também alcança aposentados e pensionistas, somando 16 mil profissionais.

Se incluem nessa categoria os profissionais dos quadros permanente e transitório, do Magistério Público Estadual, e também os professores aposentados e os pensionistas.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) nesta sexta-feira (23). O reajuste em questão, que faz com que o novo piso salarial seja de R$ 4.420,55, foi aprovado e pago no mês de maio para os servidores.

Com relação ao impacto no orçamento, essa alteração envolve recursos de R$ 15,6 milhões mensais e R$ 188 milhões anuais.

Somente com relação a essa diferença retroativa, serão empregados em torno de R$ 22,2 milhões.