Após rompimento de adutoras deixar regiões de Anápolis sem água, moradores fecham rodovia

Moradores do bairro Summerville, em Anápolis, foram às ruas e bloquearam a BR-060, na manhã deste sábado (24), para protestar contra a falta de água que perdura na região há mais de três dias.

Os manifestantes fizeram uma fogueira para interditar o trecho de uma rodovia e espantar os motoristas que trafegavam pela via.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver alguns moradores e participantes do ato reunidos ao lado das chamas, enquanto alguns carros desviam do local. Já em outra gravação, é mostrado a Polícia Militar (PM) acompanhando a situação e alguns motoristas, que passavam pelo trecho, buzinando.

Ao Portal 6, um morador do bairro, que preferiu não ser identificado, afirmou que o problema teve início na quarta-feira (14), após servidores da Prefeitura terem rompido bombas adutoras durante o reparo da ponte caída na Avenida Independência.

No entanto, segundo ele, ao tentar entrar em contato com a Saneago, a resposta é sempre de que o abastecimento na região segue normal.

Procurada pela reportagem, a companhia alegou que o fornecimento de água no setor foi retomado na sexta-feira (23), por volta das 15h, e que regiões mais baixas do local já estão recebendo água.

A instituição também informa que o restabelecimento é gradual e a previsão é de que a normalização total do abastecimento nas regiões mais altas aconteça ao longo deste sábado (24).

Com o rompimento da adutora, também foram afetados os bairros Jardim Flor de Liz, Jardim Ibirapuera, Residencial Buritis, Residencial Flamboyant e, parcialmente, o Bairro de Lourdes.

Leia a nota na integra:

A Saneago informa que o fornecimento de água tratada nos Setor Summerville, em Anápolis, foi retomado ontem (23), por volta das 15h, após conserto da adutora rompida durante obras de terceiros. As regiões mais baixas do setor já estão recebendo água. O restabelecimento é gradual, com a normalização total do abastecimento nas regiões mais altas ocorrendo ao longo do dia de hoje (24).