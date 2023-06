Prefeitura rompe adutoras em reconstrução de ponte da Avenida Independência e região está há 3 dias sem água

Após três dias sem água, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ildefonso Limiro já pensa em suspender as aulas na próxima terça-feira (27) e estabelecimentos comerciais cogitam fechar as portas, ao menos até que o problema seja resolvido. A situação crítica está acontecendo em bairros na região da Avenida Independência, em Anápolis. Segundo moradores, servidores da Prefeitura teriam rompido bombas adutoras durante o conserto da ponte caída.

A Saneago confirma o rompimento das adutoras ‘causado por terceiros que estão recuperando uma ponte’ – que está implicando em falta de água, principalmente nos bairros Jardim Flor de Liz, Jardim Ibirapuera, Residencial Buritis, Residencial Flamboyant, Summerville e, parcialmente, no Bairro de Lourdes. A empresa informou ainda que irá disponibilizar caminhão-pipa para atender unidades de saúde e escolares.

Ao Portal 6, o morador do Residencial Summerville, Frederico Bragança, relatou ter sido testemunha do ocorrido.

“Foi alertada [prefeitura] pelos técnicos da Saneago onde não poderia ser escavado pois ali passava a adutora, e o que eles fizeram? Cavaram com a escavadeira exatamente no local e romperam a tubulação. O primeiro rompimento foi na quarta feira (21) e o segundo ontem (quinta)”, desabafou.

Outros residentes da região também reclamaram da falta de comunicação, já que muitos só descobriram o desabastecimento ao abrirem as torneiras de casa e se depararem com as caixas d’água já vazias.

Prejuízos

“Trabalho em casa com confeitaria e, sinceramente, estou perdendo vendas, pois como vou pegar encomenda se não tenho nem agua para preparar os alimentos e os bolo, lavar as vasilhas”, relatou Jeslene Duarte, dona de uma doceria no Residencial Summerville.

A cena se repete em outros casos. No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ildefonso Limiro, servidores afirmam que as aulas só continuam devido ao grande reservatório do qual a escola dispõe, contudo, este também tem prazo curto para acabar.

“Nesta quinta-feira (22) mesmo vieram apenas cerca de 30% dos alunos. Hoje mesmo vamos ter que fechar, depois do almoço já não irei abrir mais”, contou Davi, proprietário de uma academia na região.

Previsão

Segundo nota emitida pela Agência Reguladora Municipal (ARM), o órgão tem mantido contato direto com a Saneago para acompanhar os serviços necessários e garantir o retorno mais breve possível.

A previsão da retomada do abastecimento é das 12h desta sexta-feira (23). A agência ainda afirmou estar apurando as causas dos rompimento para efetuar as devidas responsabilizações.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o diretor de obras da Prefeitura, Albenzio Vento Filho, mas, até o momento não obteve resposta. O espaço está em aberto.