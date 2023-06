Aposta de Anápolis é uma das ganhadoras da Quina de São João e vai dividir R$ 216 milhões

A noite deste sábado (24) terminou bem para um morador de Anápolis, que tirou a sorte grande na Quina e levou mais de R$ 27 milhões em premiação para casa.

Ele acertou todas as cinco dezenas sorteadas no concurso 6172 (12-13-45-47-70) e vai dividir o prêmio total, de R$ 216 milhões, com outros sete ganhadores.

Vale destacar que ele foi o único felizardo a acertar todos os números na região Centro-Oeste.

A aposta foi realizada na Lotérica Real, localizada na Avenida Tiradentes, no setor Central de Anápolis.

Como a cartela dele era simples – ou seja, não era bolão – a pessoa sortuda vai levar toda essa bolada para casa, sem precisar dividir com outros apostadores.

Outras três apostas em Anápolis também acertaram quatro dezenas, sendo que duas delas foram feitas na Lotérica Real.

A primeira foi uma aposta simples, que marcou seis números na cartela, e levou R$37.155,95. Já a outra, também simples, levou R$22.293,57.

Por fim, a última foi um bolão realizado na Lotérica Adriana Parque. Os ganhadores foram premiados com R$14.862,32 no total.