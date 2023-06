Bebês ganham ensaio fotográfico especial de festa junina em hospitais goianos

O clima das festas de São João nunca foi tão fofo quanto na ala de recém-nascidos do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (HEMU), em Goiânia, e no Centro Obstétrico de Luziânia. Isso porque nesta sexta-feira (23), profissionais das unidades prepararam ensaios fotográficos com temática junina para os pequeninos.

No total, foram dezesseis recém-nascidos, tendo entre eles alguns prematuros, que curtiram um arraiá acompanhados dos familiares na capital. O fotógrafo Luan Ferreira dos Santos foi o voluntário que comandou a quadrilha, garantindo os clicks dos pacientes.

Esta foi uma forma de levar aos pequenos um pouco da tradição que embala o Brasil neste mês de junho.

A iniciativa trouxe novos ares aos ambientes, que muitas vezes adquirem nuances de tensão e distanciamento da rotina do mundo externo. Assim, a festa junina foi celebrada tanto pelos profissionais das unidades quanto pelos familiares participantes.

“Aqui, as mães vem de uma gestação de alto risco, e esse tipo de ação traz mais leveza, conforto e acolhimento”, reforça a enfermeira assistencialista, Brizzi Faria.

Os pequeninos foram adornados com chapéus de palha e flores, em meio às tradicionais bandeirolas. Apesar da impossibilidade de se montar uma fogueira no hospital, os momentos especiais trouxeram calor ao coração dos participantes, e já deram aos bebês um pouco do gostinho de ser brasileiro.