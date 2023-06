Esses são os cursos universitários mais procurados pelos estudantes em Goiás

Na hora de escolher uma formação profissional, alguns cursos oferecidos nas universidades públicas e privadas de Goiás se destacam e ocupam o topo da listagem dos mais procurados no estado.

Isso é o que aponta os dados da 13ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, divulgado pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), no último dia 20.

As informações são referentes ao ano de 2021 e mostram as disciplinas mais buscadas na modalidade presencial nas redes públicas e privadas da região.

Entre as universidades particulares, o curso de direito aparece liderando a listagem com 24.898 matrículas. Logo em seguida, seguem psicologia, enfermagem e farmácia, com 8.790, 7.873 e 5.887 inscrições, respectivamente.

Outros cursos que despontam no ranking são engenharia civil, administração, medicina veterinária, fisioterapia, contabilidade e odontologia.

Na outra ponta, entre as instituições públicas, o curso de medicina ocupa a primeira posição tendo, ao todo, 5.508 matrículas.

Logo em seguida, aparecem as disciplinas de agronomia, direito, pedagogia e engenharia civil com 4.202, 4.150, 3.566 e 2.545, respectivamente.

Além deles também constam os cursos de administração, medicina veterinária, sistemas de informação, biologia e história (ambos bacharel).